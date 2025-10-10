Перекрытие будет действовать с 10 по 12 октября.

С 22:00 пятницы, 10 октября, до 6:00 субботы, 11 октября, и в аналогичное время в ночь с 11 на 12 октября, движение по улице Мира во Владимире будет закрыто. Ограничение коснется участка от пересечения с улицей Грибоедова до дома №92.: в это время изменится движение автобусов №№ 20С, 23, 24С, 27С, 53. Они будут следовать по улицам Усти-на-Лабе и Большой Нижегородской, делая остановки у Дома культуры молодёжи, на улице Каманина, у Владимирского юридического института, на площади Фрунзе и у Князь-Владимирского кладбища.Водителей и пассажиров просят заранее планировать свои поездки.