Жителя Татарстана будут судить за смертельное ДТП, которое произошло в апреле на трассе М-7 “Волга” в Судогодском районе. Мужчина управлял автомобилем в состоянии сильного

Жителя Татарстана будут судить за смертельное ДТП, которое произошло в апреле на трассе М-7 “Волга” в Судогодском районе. Мужчина управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, что привело к гибели его коллеги. По данным региональной прокуратуры, 34-летний водитель из Нижнекамска вместе с сослуживцами ехал в командировку в Брянскую область. На 244-м километре трассы он, не