В окрестностях поселка Омутищи Владимирской области на вторые сутки после исчезновения был найден живым Николай Иосифович Тырцан.

Эта история стала не просто очередным успешным поиском, но и ярким примером того, как единение людей, скорость реакции и слаженные действия способны победить самое ценное и самое опасное в лесу — время. 26 сентября в окрестностях поселка Омутищи Владимирской области на вторые сутки после исчезновения был найден живым Николай Иосифович Тырцан, который провел долгие часы в ледяной воде. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Цена каждой минутыНиколай Иосифович, имеющий проблемы со здоровьем, ушел на прогулку и не вернулся. Первые сутки поиски вели родственники совместно с местным поисково-спасательным центром. Но когда на улице температура стала опускаться «ближе к 0», а мужчина оставался в природной среде уже вторые сутки, стало ясно: нужна помощь.На вторые сутки, 27 сентября, заявка поступила на горячую линию «ЛизаАлерт».«По вводным понимаем: у Николая Иосифовича есть проблемы со здоровьем, на улице в вечернее и ночное время температура воздуха уже понижается ближе к 0. И мужчина уже вторые сутки в природной среде. В такие моменты понимаешь, что время — самый ценный ресурс, и каждая минута промедления может стоить чьей-то жизни», — волонтеры.Поисковики в очередной раз подчеркивают: промедление может стоить жизни.«Каждая минута, час, день, проведенные в ожидании, снижают шансы на благополучный исход. Время — наш главный враг в таких ситуациях», — говорят в отряде, призывая сообщать о пропаже сразу на 112 или на бесплатную горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-700-5452.Низкий старт и невидимая работа штабаНесмотря на то, что штаб еще не был развернут, «в рабочем чате объявляется низкий старт». Опытные поисковики из Московской области выехали автономными группами, чтобы сразу приступить к выполнению задач, поставленных координатором из Саратовской области Константином Костыриным.Для поиска были привлечены все доступные ресурсы: беспилотная авиация с опытным пилотом из Москвы Дмитрия Панова, опытные поисковики из Владимирской и Московской областей, картографы и регистраторы.Старшей на месте (СНМ) назначили Марию Тарасову (позывной «Лебедь»), которая прибыла в штаб и поделилась эмоциональными деталями этого поиска.«Читаю заявку, открываю карты, понимаю, что ситуация крайне тяжёлая. Сам Николай Иосифович не сможет вернуться домой, дождь и холод подстегивают ещё больше. Собираюсь, параллельно инфоргами проводится огромная работа по сбору информации, с координатором-консультантом обговариваем тактику поиска... Процесс кипит, ещё никто никуда не выезжал, а невидимая для посторонних глаз работа уже вовсю идёт», — Мария Тарасова первые часы работы.Благодаря оперативности, поисковым группам, прибывшим раньше начала работы основного штаба, удалось быстро найти свидетелей, которые видели пропавшего мужчину.«Природные ловушки» и невероятная помощь местныхПолученные данные позволили определить локальную, но чрезвычайно сложную зону поиска. Участок был окружен естественными преградами, которые не позволили бы Николаю Иосифовичу выбраться самостоятельно: река без мостов, населенные пункты и железная дорога. Главной опасностью в этой локации оказалось обилие «природных ловушек»: «огромные ямы, канавы, заполненные водой, старица реки, болота».Вместе с поисковиками в лес рвались и местные жители.«Односельчан дедушки очень много, и женщины, и мужчины вышли, объединённые одной бедой. Кто-то в кроссовках и ветровках, холод страшный, но всё равно рвутся на задачи. Рассказываю вводную информацию, объясняю вкратце методики поиска, слушают внимательно, с огромной заинтересованностью. Выдаю задачи», — рассказывают поисковики.Пока одна за другой группы уходили «в мокрый и холодный лес», в штаб прибыли пилот с тепловизором, который начал воздушное сканирование, и связист, быстро наладивший связь между всеми группами.Финал: «НАШЛИ, ЖИВОЙ!!!!»В самый разгар работы, когда последняя группа готовилась уйти в лес, рация в штабе ожила: от одной из групп (позывной «Лиса1») поступил отклик.«Хрупкая надежда в сердце, но никто не позволяет себе расслабиться, нельзя, рано, продолжаем работать. С замиранием в сердце ждем новости от группы», — Мария.В первой, обнаружившей пропавшего, группе были опытные поисковики Илья Маринин и Сергей Ковальченко, имеющие многолетний опыт оказания первой помощи в тяжелых условиях. Вскоре тишину в штабе прервал долгожданный крик в рацию: «НАШЛИ, ЖИВОЙ!!!!».В штабе раздался гул: «Никогда не видевшие, не знавшие человека люди радуются, как дети».«Как состояние? — В сознании, говорит, ноги не шевелятся, по грудь в воде. Родственники, находящиеся на месте, не могут в это поверить... — Ваш, точно ваш, на 1000%, — успокаиваю их. Плачут, обнимают меня», — передает эмоциональный момент спасения старшая на месте.Срочно была вызвана скорая помощь. На помощь к группе, обнаружившей Николая Иосифовича, немедленно отправилась соседняя группа.Чудо единенияРебята в считанные минуты вытащили мужчину из воды, а шесть крепких мужчин — волонтеров и местных жителей — быстро доставили дедушку на машине в штаб. Первые «душераздирающие объятия родных» и слезы счастья стали наградой для каждого, кто участвовал в поиске. Супругу Николая Иосифовича, которая тоже приехала в штаб, успокоили, и через пять минут пострадавшего передали бригаде медиков.«Говорю слова благодарности всем, кто сотворил это чудо, за их силы, время, доверие отряду «ЛизаАлерт». Обнимаю каждого. Искренние слова благодарности родных. Разъезжаемся по домам счастливые и довольные. Мы смогли», — завершает свой отчет Мария Тарасова.Для волонтеров этот поиск стал уроком, доказавшим: «помочь может каждый». По словам СНМ, именно «единение людей» в этом удивительном поселке, где все, от мала до велика, объединились искренним желанием помочь, стало ключом к спасению. «Вместе мы огромная сила. У этой силы есть имя — «ЛизаАлерт»», — заключают поисковики.