СК РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Вязников, которая организовала продажу контрафактной спортивной одежды в Муроме.

СК РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Вязников, которая организовала продажу контрафактной спортивной одежды в Муроме. Женщине инкриминируется незаконное использование товарного знака известного бренда. По данным следствия, осенью 2024 года обвиняемая вместе со знакомым взяла под управление магазин на улице Московской. Весной 2025 года она закупила в Москве более