Региональный Минтруд провел научно-практическую конференцию, объединившую более 100 специалистов, создающих безопасные условия труда. В рамках мероприятия обсудили современные подходы к профилактике травматизма и автоматизации процессов обеспечения средствами индивидуальной защиты. Победителей в 9 номинациях конкурса «Лучшая организация работы по охране труда» наградили дипломами и стелами. Лучшими признаны: – среди организаций производственной сферы – АО «Муромский приборостроительный