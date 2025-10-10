Причины ЧП устанавливают.

В посёлке Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области ликвидировали крупный пожар в жилом доме на улице Коммунальной, 20. Подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.Сообщение о возгорании поступило в 7:40, и уже к 8:18 открытый огонь был потушен. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки, что привело к возгоранию кровли деревянного дома на площади 200 квадратных метров.К счастью, никто не пострадал – жильцы успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. Причины ЧП устанавливают.