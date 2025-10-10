Полная подборка самых интересных событий в городе.

Представляем полную подборку самых интересных событий, мастер-классов и фестивалей, а также концертов и спектаклей, которые пройдут в городе Владимире в эти выходные. Подробнее в материале vlad.aif.ru.11 октября (Суббота)Концерты18:00 – Органный концерт в католическом храме. Насладитесь часовой программой органной музыки. Место: Католическая церковь святого Розария Пресвятой Девы Марии (ул. Гоголя, д. 12а).Фестиваль и творческие проектыВесь день – ОСЕНЬFEST в ТЦ «». На первом осеннем фестивале уютных традиций в ТЦ «Черемушки» (Просп. Строителей, 9Б) вас ждут:Бесплатные мастер-классы (по декору венков из природных материалов, керамической росписи, созданию фигур из зефира и свечному творчеству).Совместные творческие проекты, конкурс «Самая вкусная шарлотка наших гостей», ярмарка ручной работы и живой вокал. Участие в МК свободное, без предварительной записи.Мастер-классыДом художника (ул. Мира, 36Г/2) на творческие занятия:12:00 – Мастер-класс: Скульптурная лепка (700 ₽).12:00 – Мастер-класс: Игрушка из ваты "крошка в ладошках" (750 ₽).13:00 – Мастер-класс: Баттер-слайм (400 ₽).Гончарная школа «Колокол» (ул. Ильича, д. 4) занятия:10:30 – Баночки (ручная лепка).10:45 – Маяк (ручная лепка).13:45 – Монстера, блюдо кактус или осенний лист (ручная лепка).19:00 – Сюжетная кружка (гончарный круг).12 октября (Воскресенье)Спектакли18:00 – Спектакль «Мастер и Маргарита». Постановка по знаменитому роману Булгакова. Место: Областной дворец культуры и искусства (ОДК). Билеты от 1600 ₽.Фестиваль «Переосмысление ФЕСТ» и анимацияВ Гастромаркете «» (Дворянская ул., 27А, корп. 1, Центр зала) пройдет «Переосмысление ФЕСТ – 2025»:13:00 – Бесплатный мастер-класс «Склей мне город» (мастерская коллажа эмоций Владимира).15:00 – Бесплатная игра-путешествие «Путешествие в миры и эмоции».Вход на мероприятия свободный, без записи.В «ПиццаФабрике» (ул. Федосеева, 5) в 13:00 пройдет Воздушный праздник с Лабубу с аниматором и трюком «Человек в мыльном пузыре».Гончарная школа «Колокол»Гончарная школа «Колокол» (ул. Ильича, д. 4) на следующие мастер-классы:10:30 – Кружка лисёнок, лягушка или сова (гончарный круг).10:45 – Тарелочка зверушка (ручная лепка).13:30 – Глазунья, авокадо или фрукт (ручная лепка).13:45 – Наивная кружка, кружка сюрприз или миска для пельменей (ручная лепка).16:30 – Мисочка с росписью, кружка всплеск, с бантом или подружка (гончарный круг).16:45 – Ваза кувшин (гончарный круг).19:00 – Набор тарелок (ручная лепка).Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .