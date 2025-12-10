Три с половиной месяца 100 лидеров НКО слушали курс лекций и были участниками практикумов экспертов в области журналистики, PR, маркетинга и благосферы.
«Аргументы и факты» провели третий этап образовательного проекта для лидеров некоммерческих организаций «Формула успеха. Мастерство коммуникаций», который благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» и редакция «АиФ» осуществляют при поддержке Фонда президентских грантов.
Три с половиной месяца 100 лидеров НКО слушали курс лекций и были участниками практикумов экспертов в области журналистики, PR, маркетинга и благосферы.
«Скорая помощь» для людей
Уже не один год «АиФ» поддерживает представителей некоммерческого сектора в России, считая, что добром, которое несут людям его представители, нужно делиться в том числе и информационно, чтобы армия эта становилась ещё многочисленнее.
«Аудитория «АиФ» сегодня — это более 50 миллионов человек только в цифровой версии на нашем сайте и почти 7 миллионов — аудитория одного номера печатной версии, — сказала на пленарном заседании по итогам третьего этапа «Формулы успеха» 1-ый заместитель директора Издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина. — И, наверное, чем больше мы будем об этом писать, чем больше будем говорить о добрых делах представителей НКО, тем больше вероятность, что к нам присоединятся новые и новые участники и наша страна будет чуточку добрее и лучше. И более того, наверное, не все знают, что более 20 лет «АиФ» рука об руку делает эти добрые дела и пишет о них вместе с нашим благотворительным фондом «АиФ.Доброе Сердце».
Домом для некоммерческих организаций назвала «АиФ» в ходе пленарного заседания директор по развитию партнёрских проектов и региональному сотрудничеству Фонда президентских грантов Наталья Алиева. А взаимопомощь и готовность творить добро представитель ФПГ назвала отличительной граждан нашей страны от многих других.
«В этом наша сила, — продолжила Алиева, обращаясь к лидерам НКО, — и я надеюсь, что ваши проекты будут развиваться и, конечно же, получать поддержку Фонда президентских грантов».
К этому она добавила, что за время своей деятельности, начиная с 2017 года, Фонд президентских грантов поддержал 22 тыс. НКО и что общий объём финансирования, который президент РФ определил на поддержку некоммерческих организаций за это время, составил более 85 млрд рублей.
Наталья Алиева также назвала успешные НКО «скорой помощью для людей в нестандартных ситуациях» и пожелала им в этом деле всё той же настойчивости.
«Пусть у вас не опускаются руки ни в какой абсолютной ситуации, — сказала она, — потому что вы нужны людям, и мы, конечно, постараемся сделать всё, чтобы ваши проекты жили и развивались».
В своем выступлении Алиева также коснулась темы помощи НКО бизнесу, что, по её словам, совершенно меняет формат взаимодействия сторон, ибо ранее говорилось лишь об обратном.
Представитель ФПГ призвала НКО рассказывать о том, как они помогают бизнесу решать задачи с формированием HR-бренда, закрывать потребность в кадрах и делать многое-многое другое.
«Да, конечно, вы делаете это возмездно, - сказала она, - надеюсь, получаете за это какие-то ресурсы, но в любом случае это помощь, конечно, партнёрская, но помощь бизнесу в решении его проблем».
Полезная синергия
Директор фонда «Содействие и изучение общественного мнения», председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов представил данные ВЦИОМ за последние годы и озвучил некоторые выводы.
Он порекомендовал лидерам НКО обратить внимание на то, что 53% граждан нашей страны в рамках одного из опросов заявили, что впервые слышат о том, что крупные предприятия их региона участвуют в социальных проектах, улучшая жизнь жителей. Знают 19%, что-то слышали — 28%.
«И в этом вопросе как СМИ, так и НКО, — считает Абрамов, — могли бы помочь».
Говоря о социальных проектах, спикер, прежде всего, имел в виду сферу медицины, поддержку образования и профессиональной подготовки, вопрос благоустройства, помощь нуждающимся бездомным, инвалидам, сиротам и т.п., а также вопросы экологии.
Еще Абрамов сообщил аудитории, что в ответах на вопрос о добрых делах, впервые самыми популярными стали 36% граждан, которые помогали участникам специальной военной операции. При этом ответ о помощи людям с ОВЗ, пожилым бездомным, а также бездомным животным сместился на вторую по популярности строку.
И только за ними следует участие в организации проведения патриотических мероприятий, благоустройстве памятников, мест захоронения героев, участие в организации проведения массовых мероприятий, форумов, фестивалей, спортивных соревнований, дача бесплатных профессиональных консультаций, мастер-классов, лекций, сдача донорской крови, помощь при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
Константин Абрамов также сообщил, что в последние годы в России активно развивается помощь в поиске пропавших людей. А порядок во взаимоотношениях в этой сфере волонтёров с МЧС и МВД навели как раз соответствующие НКО.
В своей речи спикер также обратил внимание на вопрос вовлеченности в корпоративное волонтёрство, как способе отчасти избежать проблемы текучки кадров. В этом контексте он, в частности, остановился на синергии бизнеса, власти и НКО, назвав её хорошим потенциалом для развития.
В заключении директор фонда «Содействие и изучение общественного мнения» назвал волонтерство и добровольчество одними из сильнейших проявлений любви к Родине.
К словам Абрамова модератор добавила, что на сайте «АиФ» читатели могут найти проект «Доброволец», в котором рассказано о героях, не только ушедших добровольцами на фронт, но и тех, кто в качестве добровольцев работают в больницах, восстанавливают наше хозяйство и помогают близким бойцов.
Иммунная система общества
О пересмотре функции и роли «третьего сектора» в ходе пленарной сессии говорил директор дивизиона развития сектора некоммерческих организаций, агентства стратегических инициатив Владимир Вайнер.
В этом контексте спикер отметил, что как бизнес, так и государство сначала замечают, а затем подхватывают лучшие инициативы граждан, помогая их развитию для общего блага.
Эту цепочку Вайнер показал на примере известного теперь всем проекта фонда «Старость в радость» и его системы долговременного ухода: всё началось с инициативной группы студентов, потом превратилось в волонтёрское движение, затем в благотворительный фонд. Позже, соответственно, благотворительный фонд представил свои решения, проработанные с 2011 по 2017 год президенту, а затем появились первые пилотные проекты в регионах, а с 2017 по 2024 год — федеральная программа системы долговременного хода, охватив все регионы России.
«И, если мы посмотрим, в каком пространстве качества жизни мы живем, — резюмировал спикер, — то можем обнаружить, что почти все подобные достижения исходно когда-то начинались с источника социальной инновации, с некоммерческой организации, которая находила или по-другому смотрела буквально на любой дефицит».
Владимир Вайнер также добавил, что благодаря инициативности и полезной работе некоммерческого сектора сегодня уже становится возможным посчитать его экономический вклад в ВВП.
«Таким образом, — продолжил спикер, — может уже появиться понятие, что это не третий, а в одном ряду стоящий с государственным и частным сектор экономики».
А еще Вайнер назвал сектор НКО иммунной системой общества.
«То есть, — прокомментировал он, — когда возникает где-то какая-то проблемная точка, заболевание, затруднение, именно некоммерческие организации первыми приходят, находят множество решений, апробируют их, отрабатывают лучшие, которые затем поддерживаются уже и государством, и бизнесом. И в этом их и роль».
В связи с этим Вайнер порекомендовал НКО пересмотреть установки о самих себе, а от своего дивизиона АСИ добавил, что тот намерен за 2026 год, как минимум, сформировать лучшие управленческие практики в регионах, где на условиях межсекторного взаимодействия государства, бизнеса и НКО находятся решения, которые напрямую влияют на качество жизни в этих субъектах Федерации.
Гендиректор PR News Лилия Глазова, в свою очередь, назвала НКО сердцем треугольника «государство-бизнес-общество», а идеальной ситуацию, когда некоммерческий проект отвечает запросам всех трёх сторон, находясь на их пересечении.
«И вот тогда получается тот самый синергетический эффект, который, конечно же, даст изменения, — добавила Глазова, — а также уверенность в завтрашнем дне. И мне кажется, здесь нам очень важно подумать, что эффект от некоммерческого проекта, от любого социального проекта, не обязательно в том, сколько человек поучаствовало и сколько получили каку 1f40 ю-то помощь. Оно в том числе важно в контексте изменения понимания каких-то ценностей и смыслов».
Даже вопреки обстоятельствам
В ходе пленарного заседания лидеры НКО делились собственным продуктивным опытом.
Руководитель направления фандрайзинга благотворительного фонда «АиФ Доброе сердце» Марина Пузанова говорила об умении привлекать средства, пожертвования или ресурсы.
В первую очередь, по её опыту, надо собрать людей — и тогда придут деньги. И в этом контексте Пузанова главными назвала прозрачность в схеме движения денег, коммуникацию, которая продемонстрирует, куда пошли пожертвования, и человечность, а именно нетоксичность в общении.
«Привлекаем людей, а средства обязательно появятся, именно если мы правильно работаем с аудиторией, — заключила спикер. — Это то, на чём работает "АиФ. Доброе сердце" уже 20 лет, и то, что, кажется, у нас получается достаточно успешно».
Исполнительный директор Общественного делового центра дома БРИКС Сергей Дручек, продолжая выступления на пленарной сессии, порекомендовал всем не унывать и бороться.
«Иной раз, — сказал он, — многие НКО что-то делают даже вопреки каким-то, казалось бы, обстоятельствам. Но находят в себе силы, делают, и через какое-то время приходит осознание удовлетворения от этого сделанного, от того, что видишь вокруг себя. Мне кажется, это важно обсуждать, это важно показывать другим. И тогда действительно каждый будет стараться быть более отзывчивым, открытым. В общем, все те нравственные добродетели, которые будут в том числе наши традиционные институты, институты семьи и так далее поддерживать, развивать. И будет в обществе преемственность, которая станет определять преемственность жизни и деятельности нашей страны.
И будет в обществе преемственность, которая станет определять преемственность жизни и деятельности нашей страны. Поэтому Дом БРИКС как и собравшиеся участники реализует гуманитарные проекты, чтобы продемонстрировать не только российскому обществу, но и зарубежным странам наши ценности, прежде всего, основанные на взаимном учете интересов народов других стран в нынешних непростых на сегодняшний день условиях и, порой, предвзятого, отношения к Российской Федерации».
Общественный деятель и президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль поделилась с аудиторией собственным опытом, заверив слушателей, что успешные НКО являются настоящими помощниками государству, потому что работают «на земле», на расстоянии протянутой руки, зная все людские чаяния и беды.
По примеру своих родителей, Саниям, создав маленькую НКО, просто шла помогать людям, используя свой личный опыт в отношении недоношенных младенцев.
В 2016 году создала с коллегами школу для родителей «Новая жизнь вместе», которая в 2023 году стала основой для нового проекта « Вместе в жизнь» с комплексной программой поддержки родителей с новорожденными. Проекты поддержены Фондом гранта мэра Москвы и Фондом президентских грантов.
Программа Школы для родителей распространена в 28 регионах, а проект послеродового сопровождения «Вместе в жизнь» на данный момент реализуется в 8 регионах и в 12 городах Российской Федерации , в том числе с привлечением бизнеса.
«Мы не ходили с протянутой рукой и не просили жалобно денег, — сообщила подробности Коваль. — Да, я имею возможность помогать людям. Идите за мной. И много людей пошли, на сегодня нам помогают 40 небольших бизнес-компаний. А, чтобы получить гранты от ФПГ, нужно чётко и грамотно писать заявки».
Привлекает фонд также общественные организации, пишет письма губернаторам, министрам здравоохранения с просьбой о поддержке. А по поручению президента помогаем послеродовому сопровождению женщин.
Начинающим лидерам НКО для достижения спикер порекомендовала чётко понимать, что НКО созданы, чтобы открывать сердца тех, кто нуждается в помощи.
«Проекты у нас разноплановые, — сказала в завершение Саниям Коваль, — но все они только об одном — улучшить жизнь наших граждан, развивать благотворительность и культуру, развивать здоровье, спорт. Поэтому я желаю всем не останавливаться на своём пути. Даже если устали, нельзя бросать, потому что то, к чему вы идете, и то, что вы делаете, это ваша сильная сторона. Если уж вы на этот путь добра и милосердия стали, никогда с него не сходите. В каждом из нас живёт сосуд, наполненный любовью, счастьем, миром, красотой. Делитесь этим богатством с другими людьми, тем самым наполняя себя».
Дорожки протоптаны
На пленарном заседании были объявлены имена победителей третьего этапа «Формулы успеха» и вручены дипломы.
На этот раз в числе первых: вице-президент Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» Оксана Климова, исполнительный директор московского благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Анна Алиева-Хрусталёва, директор Ресурсного центра профилактики социального сиротства из Рязани Наталья Цыпич, директор уфимского благотворительного фонда помощи тяжело больным детям «Особенные дети», врач-педиатр, врач-неонатолог Файруза Латыпова и президент Центра поддержки и защиты детства из Саранска Ольга Веретенникова.
Всем лидерам НКО Марина Мишункина рекомендовала пользоваться акселератором «Формулы успеха».
«На нашем сайте, — сказала 1-ый замдиректора " 1723 АиФ", — вы можете найти любые лекции с ответом на любой ваш вопрос. Здесь собрались лучшие эксперты и специалисты и маркетинга, и медиа. Здесь охвачены разные рынки — искусственный интеллект и коммуникация с журналистами. Можно как послушать лекции, так и пробежаться по вопросам и проверить себя. Всё для вас и, естественно, абсолютно бесплатно. Мы также всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Телефоны есть, дорожки протоптаны».