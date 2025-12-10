Три с половиной месяца 100 лидеров НКО слушали курс лекций и были участниками практикумов экспертов в области журналистики, PR, маркетинга и благосферы.

«Аргументы и факты» провели третий этап образовательного проекта для лидеров некоммерческих организаций «Формула успеха. Мастерство коммуникаций», который благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» и редакция «АиФ» осуществляют при поддержке Фонда президентских грантов.Три с половиной месяца 100 лидеров НКО слушали курс лекций и были участниками практикумов экспертов в области журналистики, PR, маркетинга и благосферы.«Скорая помощь» для людейУже не один год «АиФ» поддерживает представителей некоммерческого сектора в России, считая, что добром, которое несут людям его представители, нужно делиться в том числе и информационно, чтобы армия эта становилась ещё многочисленнее.«Аудитория «АиФ» сегодня — это более 50 миллионов человек только в цифровой версии на нашем сайте и почти 7 миллионов — аудитория одного номера печатной версии, — сказала на пленарном заседании по итогам третьего этапа «Формулы успеха» 1-ый заместитель директора Издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина. — И, наверное, чем больше мы будем об этом писать, чем больше будем говорить о добрых делах представителей НКО, тем больше вероятность, что к нам присоединятся новые и новые участники и наша страна будет чуточку добрее и лучше. И более того, наверное, не все знают, что более 20 лет «АиФ» рука об руку делает эти добрые дела и пишет о них вместе с нашим благотворительным фондом «АиФ.Доброе Сердце».Домом для некоммерческих организаций назвала «АиФ» в ходе пленарного заседания директор по развитию партнёрских проектов и региональному сотрудничеству Фонда президентских грантов Наталья Алиева. А взаимопомощь и готовность творить добро представитель ФПГ назвала отличительной граждан нашей страны от многих других.«В этом наша сила, — продолжила Алиева, обращаясь к лидерам НКО, — и я надеюсь, что ваши проекты будут развиваться и, конечно же, получать поддержку Фонда президентских грантов».К этому она добавила, что за время своей деятельности, начиная с 2017 года, Фонд президентских грантов поддержал 22 тыс. НКО и что общий объём финансирования, который президент РФ определил на поддержку некоммерческих организаций за это время, составил более 85 млрд рублей.Наталья Алиева также назвала успешные НКО «скорой помощью для людей в нестандартных ситуациях» и пожелала им в этом деле всё той же настойчивости.«Пусть у вас не опускаются руки ни в какой абсолютной ситуации, — сказала она, — потому что вы нужны людям, и мы, конечно, постараемся сделать всё, чтобы ваши проекты жили и развивались».В своем выступлении Алиева также коснулась темы помощи НКО бизнесу, что, по её словам, совершенно меняет формат взаимодействия сторон, ибо ранее говорилось лишь об обратном.Представитель ФПГ призвала НКО рассказывать о том, как они помогают бизнесу решать задачи с формированием HR-бренда, закрывать потребность в кадрах и делать многое-многое другое.«Да, конечно, вы делаете это возмездно, - сказала она, - надеюсь, получаете за это какие-то ресурсы, но в любом случае это помощь, конечно, партнёрская, но помощь бизнесу в решении его проблем».Полезная синергияДиректор фонда «Содействие и изучение общественного мнения», председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов представил данные ВЦИОМ за последние годы и озвучил некоторые выводы.Он порекомендовал лидерам НКО обратить внимание на то, что 53% граждан нашей страны в рамках одного из опросов заявили, что впервые слышат о том, что крупные предприятия их региона участвуют в социальных проектах, улучшая жизнь жителей. Знают 19%, что-то слышали — 28%.«И в этом вопросе как СМИ, так и НКО, — считает Абрамов, — могли бы помочь».Говоря о социальных проектах, спикер, прежде всего, имел в виду сферу медицины, поддержку образования и профессиональной подготовки, вопрос благоустройства, помощь нуждающимся бездомным, инвалидам, сиротам и т.п., а также вопросы экологии.Еще Абрамов сообщил аудитории, что в ответах на вопрос о добрых делах, впервые самыми популярными стали 36% граждан, которые помогали участникам специальной военной операции. При этом ответ о помощи людям с ОВЗ, пожилым бездомным, а также бездомным животным сместился на вторую по популярности строку.И только за ними следует участие в организации проведения патриотических мероприятий, благоустройстве памятников, мест захоронения героев, участие в организации проведения массовых мероприятий, форумов, фестивалей, спортивных соревнований, дача бесплатных профессиональных консультаций, мастер-классов, лекций, сдача донорской крови, помощь при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.Константин Абрамов также сообщил, что в последние годы в России активно развивается помощь в поиске пропавших людей. А порядок во взаимоотношениях в этой сфере волонтёров с МЧС и МВД навели как раз соответствующие НКО.В своей речи спикер также обратил внимание на вопрос вовлеченности в корпоративное волонтёрство, как способе отчасти избежать проблемы текучки кадров. В этом контексте он, в частности, остановился на синергии бизнеса, власти и НКО, назвав её хорошим потенциалом для развития.В заключении директор фонда «Содействие и изучение общественного мнения» назвал волонтерство и добровольчество одними из сильнейших проявлений любви к Родине.К словам Абрамова модератор добавила, что на сайте «АиФ» читатели могут найти проект «Доброволец», в котором рассказано о героях, не только ушедших добровольцами на фронт, но и тех, кто в качестве добровольцев работают в больницах, восстанавливают наше хозяйство и помогают близким бойцов.Иммунная система обществаО пересмотре функции и роли «третьего сектора» в ходе пленарной сессии говорил директор дивизиона развития сектора некоммерческих организаций, агентства стратегических инициатив Владимир Вайнер.В этом контексте спикер отметил, что как бизнес, так и государство сначала замечают, а затем подхватывают лучшие инициативы граждан, помогая их развитию для общего блага.Эту цепочку Вайнер показал на примере известного теперь всем проекта фонда «Старость в радость» и его системы долговременного ухода: всё началось с инициативной группы студентов, потом превратилось в волонтёрское движение, затем в благотворительный фонд. Позже, соответственно, благотворительный фонд представил свои решения, проработанные с 2011 по 2017 год президенту, а затем появились первые пилотные проекты в регионах, а с 2017 по 2024 год — федеральная программа системы долговременного хода, охватив все регионы России.«И, если мы посмотрим, в каком пространстве качества жизни мы живем, — резюмировал спикер, — то можем обнаружить, что почти все подобные достижения исходно когда-то начинались с источника социальной инновации, с некоммерческой организации, которая находила или по-другому смотрела буквально на любой дефицит».Владимир Вайнер также добавил, что благодаря инициативности и полезной работе некоммерческого сектора сегодня уже становится возможным посчитать его экономический вклад в ВВП.«Таким образом, — продолжил спикер, — может уже появиться понятие, что это не третий, а в одном ряду стоящий с государственным и частным сектор экономики».А еще Вайнер назвал сектор НКО иммунной системой общества.«То есть, — прокомментировал он, — когда возникает где-то какая-то проблемная точка, заболевание, затруднение, именно некоммерческие организации первыми приходят, находят множество решений, апробируют их, отрабатывают лучшие, которые затем поддерживаются уже и государством, и бизнесом. И в этом их и роль».В связи с этим Вайнер порекомендовал НКО пересмотреть установки о самих себе, а от своего дивизиона АСИ добавил, что тот намерен за 2026 год, как минимум, сформировать лучшие управленческие практики в регионах, где на условиях межсекторного взаимодействия государства, бизнеса и НКО находятся решения, которые напрямую влияют на качество жизни в этих субъектах Федерации.Гендиректор PR News Лилия Глазова, в свою очередь, назвала НКО сердцем треугольника «государство-бизнес-общество», а идеальной ситуацию, когда некоммерческий проект отвечает запросам всех трёх сторон, находясь на их пересечении.«И вот тогда получается тот самый синергетический эффект, который, конечно же, даст изменения, — добавила Глазова, — а также уверенность в завтрашнем дне. И мне кажется, здесь нам очень важно подумать, что эффект от некоммерческого проекта, от любого социального проекта, не обязательно в том, сколько человек поучаствовало и сколько получили каку 1f40 ю-то помощь. Оно в том числе важно в контексте изменения понимания каких-то ценностей и смыслов».Даже вопреки обстоятельствамВ ходе пленарного заседания лидеры НКО делились собственным продуктивным опытом.Руководитель направления фандрайзинга благотворительного фонда «АиФ Доброе сердце» Марина Пузанова говорила об умении привлекать средства, пожертвования или ресурсы.В первую очередь, по её опыту, надо собрать людей — и тогда придут деньги. И в этом контексте Пузанова главными назвала прозрачность в схеме движения денег, коммуникацию, которая продемонстрирует, куда пошли пожертвования, и человечность, а именно нетоксичность в общении.«Привлекаем людей, а средства обязательно появятся, именно если мы правильно работаем с аудиторией, — заключила спикер. — Это то, на чём работает "АиФ. Доброе сердце" уже 20 лет, и то, что, кажется, у нас получается достаточно успешно».Исполнительный директор Общественного делового центра дома БРИКС Сергей Дручек, продолжая выступления на пленарной сессии, порекомендовал всем не унывать и бороться.«Иной раз, — сказал он, — многие НКО что-то делают даже вопреки каким-то, казалось бы, обстоятельствам. Но находят в себе силы, делают, и через какое-то время приходит осознание удовлетворения от этого сделанного, от того, что видишь вокруг себя. Мне кажется, это важно обсуждать, это важно показывать другим. И тогда действительно каждый будет стараться быть более отзывчивым, открытым. В общем, все те нравственные добродетели, которые будут в том числе наши традиционные институты, институты семьи и так далее поддерживать, развивать. И будет в обществе преемственность, которая станет определять преемственность жизни и деятельности нашей страны.И будет в обществе преемственность, которая станет определять преемственность жизни и деятельности нашей страны. Поэтому Дом БРИКС как и собравшиеся участники реализует гуманитарные проекты, чтобы продемонстрировать не только российскому обществу, но и зарубежным странам наши ценности, прежде всего, основанные на взаимном учете интересов народов других стран в нынешних непростых на сегодняшний день условиях и, порой, предвзятого, отношения к Российской Федерации».Общественный деятель и президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль поделилась с аудиторией собственным опытом, заверив слушателей, что успешные НКО являются настоящими помощниками государству, потому что работают «на земле», на расстоянии протянутой руки, зная все людские чаяния и беды.По примеру своих родителей, Саниям, создав маленькую НКО, просто шла помогать людям, используя свой личный опыт в отношении недоношенных младенцев.В 2016 году создала с коллегами школу для родителей «Новая жизнь вместе», которая в 2023 году стала основой для нового проекта « Вместе в жизнь» с комплексной программой поддержки родителей с новорожденными. Проекты поддержены Фондом гранта мэра Москвы и Фондом президентских грантов.Программа Школы для родителей распространена в 28 регионах, а проект послеродового сопровождения «Вместе в жизнь» на данный момент реализуется в 8 регионах и в 12 городах Российской Федерации , в том числе с привлечением бизнеса.«Мы не ходили с протянутой рукой и не просили жалобно денег, — сообщила подробности Коваль. — Да, я имею возможность помогать людям. Идите за мной. И много людей пошли, на сегодня нам помогают 40 небольших бизнес-компаний. А, чтобы получить гранты от ФПГ, нужно чётко и грамотно писать заявки».Привлекает фонд также общественные организации, пишет письма губернаторам, министрам здравоохранения с просьбой о поддержке. А по поручению президента помогаем послеродовому сопровождению женщин.Начинающим лидерам НКО для достижения спикер порекомендовала чётко понимать, что НКО созданы, чтобы открывать сердца тех, кто нуждается в помощи.«Проекты у нас разноплановые, — сказала в завершение Саниям Коваль, — но все они только об одном — улучшить жизнь наших граждан, развивать благотворительность и культуру, развивать здоровье, спорт. Поэтому я желаю всем не останавливаться на своём пути. Даже если устали, нельзя бросать, потому что то, к чему вы идете, и то, что вы делаете, это ваша сильная сторона. Если уж вы на этот путь добра и милосердия стали, никогда с него не сходите. В каждом из нас живёт сосуд, наполненный любовью, счастьем, миром, красотой. Делитесь этим богатством с другими людьми, тем самым наполняя себя».Дорожки протоптаныНа пленарном заседании были объявлены имена победителей третьего этапа «Формулы успеха» и вручены дипломы.На этот раз в числе первых: вице-президент Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» Оксана Климова, исполнительный директор московского благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Анна Алиева-Хрусталёва, директор Ресурсного центра профилактики социального сиротства из Рязани Наталья Цыпич, директор уфимского благотворительного фонда помощи тяжело больным детям «Особенные дети», врач-педиатр, врач-неонатолог Файруза Латыпова и президент Центра поддержки и защиты детства из Саранска Ольга Веретенникова.Всем лидерам НКО Марина Мишункина рекомендовала пользоваться акселератором «Формулы успеха».«На нашем сайте, — сказала 1-ый замдиректора " 1723 АиФ", — вы можете найти любые лекции с ответом на любой ваш вопрос. Здесь собрались лучшие эксперты и специалисты и маркетинга, и медиа. Здесь охвачены разные рынки — искусственный интеллект и коммуникация с журналистами. Можно как послушать лекции, так и пробежаться по вопросам и проверить себя. Всё для вас и, естественно, абсолютно бесплатно. Мы также всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Телефоны есть, дорожки протоптаны».