В период с 1 по 7 декабря заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей выросла на 20,8%. Болеть стали больше абсолютно все: и взрослые, и дети. За медицинской помощью в поликлиники и больницы области обратились 9 860 человек, во Владимире – 2 914. Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошлой неделе