Сроки выполнения работ были четко определены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции мостового перехода в Муромском районе.Контракт на реконструкцию мостового перехода через лог на дороге Борисоглеб — Молотицы — Кондраково был заключен в сентябре 2024 года между ГБУ «Владупрадор» и владимирской компанией. Общая стоимость работ составила более 80 миллионов рублей.Сроки выполнения работ были четко определены: первый этап — до 31 декабря 2024 года, полное завершение — к 26 сентября 2025 года.После перечисления аванса в размере более 15 миллионов рублей выяснилось, что подрядчик не выполнил никаких работ. Проверки показали, что строительство даже не началось — работы остановились на стадии подготовки.Выяснилось, что полученные средства подрядчик вывел с казначейского счета и потратил на другие цели.Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокуратуры. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.