В преддверии Нового года в школах региона обновили детские автобусы. Новый транспорт приобретен за счет средств федерального бюджета. Всего 22 автобуса марок ПАЗ и Газель. Во Владимире сразу

В преддверии Нового года в школах региона обновили детские автобусы. Новый транспорт приобретен за счет средств федерального бюджета. Всего 22 автобуса марок ПАЗ и Газель. Во Владимире сразу двум учреждениям выделили новые школьные автобусы — Образовательным центрам №1и №7. Для них это не просто транспорт — это новая возможность сделать передвижение детей безопасным и комфортным.