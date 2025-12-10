Алина Титова из школы № 3 города Камешково стала победителем 3-й степени Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Алина Титова из школы № 3 города Камешково стала победителем 3-й степени Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2025». Её буклет «Мы выбираем здоровье!» признан лучшим в номинации «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся».