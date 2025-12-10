Пожарные, прибывшие на место, быстро приступили к ликвидации огня и спасательным работам.

В Коврове Владимирской области произошел пожар в доме № 15 по улице Киркижа. Сообщение о возгорании поступило в 13:08. Об этом рассказалиПожарные, прибывшие на место, быстро приступили к ликвидации огня и спасательным работам. Из-за сильного задымления эвакуировали весь подъезд: 12 человек, включая троих детей. Помощь в эвакуации оказывали сотрудники полиции и спасатели.Сотрудники МЧС России спасли двоих мужчин. Одного вывели из задымленного подъезда невредимым. Второго нашли без сознания в коридоре рядом с горящей квартирой, вынесли и передали медикам скорой помощи. Он был госпитализирован.Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. В тушении участвовали 17 человек и 5 единиц техники от МЧС России.