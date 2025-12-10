Авария произошла 9 декабря, около 18:30, на 189 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе. По предварительной информации УМВД области, водитель «КАМАЗа», который ехал в Нижний Новгород, не

Авария произошла 9 декабря, около 18:30, на 189 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе. По предварительной информации УМВД области, водитель «КАМАЗа», который ехал в Нижний Новгород, не справился с управлением, наехал на барьерное ограждение, потом вылетел на встречную полосу, врезался в металлическую опору и столкнулся с автомобилем «Джак». Дальше водитель «китайца» совершил столкновение ещё