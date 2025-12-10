В Муромском районе прокуратура возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве. Подрядная организация «СИТИСТРОЙ» получила более 15 миллионов рублей авансом на реконструкцию моста, но

В Муромском районе прокуратура возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве. Подрядная организация «СИТИСТРОЙ» получила более 15 миллионов рублей авансом на реконструкцию моста, но работы так и не начались, а деньги компания так и не вернула. Контракт на ремонт мостового перехода через лог на дороге Борисоглеб – Молотицы – Кондраково был заключён в сентябре 2024 года.