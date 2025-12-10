Они были расставлены на озере Круглая Ям.

Природоохранная прокуратура Владимирской области возбудила уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы. Это произошло после рейда, проведенного совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в заказнике «Давыдовский». Об этом рассказалиВ ходе проверки на озере Круглая Яма, входящем в Давыдовскую пойму в Камешковском районе, были обнаружены запрещенные орудия лова – более 30 метров рыболовных сетей.Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела.