Заходит как-то клиент (К) в рекламное агентство. Видит каритину: все бегают, бумажки всякие носят, что-то пишу, что-то читают, кто-то громко говорит по телефону, одним словом все заняты. А в отдельном кабинете - туман сигаретный, мужичёк какой-то небритый пиво хлыщет, ноги на столе, играет в тетрис, вокруг порно-журналы...
Спрашивает (К) у первого попавшегося сотрудника (С):
- Нет, ну я всё понимаю, все работают, все заняты, а этот что же, особенный?
(С): - Видите ли, этому человеку в голову пришла идея, которая принесла нашему агентству 13 000 000$...
(К): - Ну и что?
(С): - Ну-у-у, насколько я помню эта идея пришла ему в голову, когда он находился именно в таком состоянии...
