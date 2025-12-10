Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, упадок сил, нарушения сна и даже скачки артериального давления.

Жителей Владимирской области в декабре 2025 года ожидают несколько сильных магнитных бурь, которые могут негативно сказаться на самочувствии.Согласно прогнозам, наиболее интенсивные геомагнитные возмущения ожидаются 13 декабря, с 22 по 25 и с 30 по 31 декабря.Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, упадок сил, нарушения сна и даже скачки артериального давления. Особенно чувствительны к этим явлениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и хроническими болезнями.Чтобы минимизировать негативное влияние бурь, рекомендуется следить за прогнозами, избегать переутомления, соблюдать режим сна, правильно питаться и ограничить кофе и алкоголь.