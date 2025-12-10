На домах повреждения фасадов, цоколя, остекления и кровель, подъезды нуждаются в ремонте.
В Коврове Владимирской области ряд многоквартирных домов в городе, в том числе по улицам Зои Космодемьянской, Моховая, Киркижа и другим, содержатся управляющими организациями из рук вон плохо. Об этом рассказали
На домах повреждения фасадов, цоколя, остекления и кровель, подъезды нуждаются в ремонте, а входные группы и придомовые территории не соответствуют нормам.
По итогам проверки городской прокурор внес представления руководителям 14 управляющих компаний. Кроме того, на виновных должностных лиц завели административные дела за нарушение правил содержания жилых домов и ведение предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований.
Устранение всех этих нарушений теперь под контролем городской прокуратуры.