В Коврове Владимирской области ряд многоквартирных домов в городе, в том числе по улицам Зои Космодемьянской, Моховая, Киркижа и другим, содержатся управляющими организациями из рук вон плохо. Об этом рассказалиНа домах повреждения фасадов, цоколя, остекления и кровель, подъезды нуждаются в ремонте, а входные группы и придомовые территории не соответствуют нормам.По итогам проверки городской прокурор внес представления руководителям 14 управляющих компаний. Кроме того, на виновных должностных лиц завели административные дела за нарушение правил содержания жилых домов и ведение предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований.Устранение всех этих нарушений теперь под контролем городской прокуратуры.