Почта России активно помогает жителям Владимирской области, доставляя на дом необходимые технические средства реабилитации. Ожидается, что к концу 2025 года почти 46 000 таких посылок дойдут до адресатов в регионе. Об этом поделились в пресс-службе УФПС Самарской области. Сейчас Почта доставляет маломобильным жителям Владимирской области специальные средства при нарушениях функций выделения и приспособления для фиксации.