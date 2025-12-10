Во вторник, 9 декабря, в региональной столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, в котором приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.

Об этом сообщила ЗС региона.В ходе мероприятия чествовали и благодарили жителей, которые в разные годы вставали на защиту нашей страны и с оружием в руках отстаивали её интересы.Также вспоминали соотечественников, отдавших свои жизни во имя Родины, среди которых участники специальной военной операции Павел Якимкин, Алексей Курганов, Андрей Спирин, Роман Кутузов. Как подчеркнул губернатор Владимирской области Александр Авдеев, никто из этих мужественных бойцов не будет забыт, их именами назовут улицы и образовательные учреждения.К присутствующим на мероприятии ветеранам боевых действий и их семьям обратилась председатель регионального Законодательного Собрания Ольга Хохлова. Она отметила, что героизм является живой традицией русского характера и проявляется во все времена, а патриотизм — это суть нашего народа.«В этот день мы испытываем особую гордость за наш народ, который на протяжении всей истории России мужественно защищал свободу и независимость страны. Ратный подвиг основывается на высочайшем духовно-нравственном начале», — сказала Ольга Хохлова.«Как региональный координатор "Женского движения Единой России" Ольга Хохлова особо отметила матерей и жён героев, которые поддержали решение своих мужей и сыновей, и в тылу проводят большую работу по помощи фронту и поддержке вернувшихся домой бойцов», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного Собрания Владимирской области.