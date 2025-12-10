Вводитель «КАМАЗа» ехал в Нижний Новгород, но потерял управление.

На 189-м километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области около 18:30 9 декабря произошло массовое ДТП. Об этом рассказалиПо предварительным данным УМВД, водитель «КАМАЗа» ехал в Нижний Новгород, но потерял управление, снес барьерное ограждение, вылетел на встречную полосу, врезался в металлическую опору, а затем столкнулся с автомобилем «Джак».После этого «Джак» врезался еще в «Фиат» и «Газель». Из-за падения опоры также были повреждены машины «Фав» и «Даф». В результате аварии пострадали четыре человека. На месте работали сотрудники МЧС, деблокировавшие троих пострадавших. Все получили медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники Госавтоинспекции.