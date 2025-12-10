Александр Цыганский тепло поздравил молодых специалистов.

Торжественная церемония вручения профсоюзных премий молодым педагогам прошла во Владимире. Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «Мои успехи в профессии — 2025» и стало уже пятым по счету.В церемонии награждения приняли участие высокопоставленные гости: председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Законодательного Собрания Владимирской области Александр Цыганский, министр образования Светлана Болтунова, председатель регионального союза «Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов» Галина Конькова, председатель Владимирской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Николай Синицын, а также представители районных и муниципальных профсоюзов и педагоги и студенты педагогического института и колледжа.Александр Цыганский тепло поздравил молодых специалистов и отметил важную роль педагогов в развитии общества.«Педагоги — это не просто носители знаний, но истинные созидатели, закладывающие фундамент для всестороннего роста и развития наших детей. Их ежедневный, кропотливый труд определяет будущее нашей страны», - отметил Цыганский.Особого внимания заслуживает тот факт, что сфера образования региона активно привлекает молодых специалистов. По последним данным, доля педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных организациях области достигает 25%.Лучшие молодые педагоги получили заслуженные награды — почетные грамоты и премии от Владимирской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Церемония стала не только признанием заслуг начинающих специалистов, но и важным шагом в поддержке молодого поколения учителей.