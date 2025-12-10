Гостей в зале Городского дворца культуры торжественно встречают духовые Военного оркестра 98 дивизии ВДВ. Участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий,

Гостей в зале Городского дворца культуры торжественно встречают духовые Военного оркестра 98 дивизии ВДВ. Участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, представителей волонтерских движений пригласили на концерт в День Героев Отечества. На мероприятии награждали тех, кто не взирая ни на что отправляется в зону проведения СВО для помощи русским солдатам. Приглашенных чествовали грамотами и подарками