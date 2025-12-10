Гостей в зале Городского дворца культуры торжественно встречают духовые Военного оркестра 98 дивизии ВДВ. Участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий,
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2025-v-gorodskom-dvorce-kultury-proshel-koncert-posvyashhennyj-dnyu-geroev-otechestva.html" target="_blank">В Городском дворце культуры прошел концерт, посвященный Дню Героев Отечества</a> - Гостей в зале Городского дворца культуры торжественно встречают духовые Военного оркестра 98 дивизии ВДВ. Участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий,
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2025-v-gorodskom-dvorce-kultury-proshel-koncert-posvyashhennyj-dnyu-geroev-otechestva.html]В Городском дворце культуры прошел концерт, посвященный Дню Героев Отечества[/url] - Гостей в зале Городского дворца культуры торжественно встречают духовые Военного оркестра 98 дивизии ВДВ. Участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий,