В Кольчугино Владимирской области суд приговорил двух мужчин – жителя Подмосковья и гражданина Молдовы – к 14 и 20 годам лишения свободы строгого режима. Они признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе, занимавшемся производством и сбытом наркотиков на территории России и Молдовы. Об этом рассказали в прокуратуре региона.По данным следствия, нарколаборатории находились в подмосковной деревне Колонтаево и кольчугинской Горбатовке, где производился синтетический наркотик. Ингредиенты и оборудование поставлялись со склада в Апаринках.Один из осужденных курировал процесс производства, а второй работал курьером, развозя наркотики по стране. Летом 2022 года их задержали, изъяв более 160 кг готовых наркотических средств.Автомобиль Mercedes-Benz S400, использованный для преступлений, конфискован. Приговор пока не вступил в силу. Ранее по этому делу были осуждены еще четыре человека, получившие сроки от 8 лет 10 месяцев до 22 лет. Их имущество, включая дом, участок и автомобиль Mercedes-Benz ML63 AMG, также конфисковано.