Петербург принимает XV Международный форум Арктика: настоящее и будущее имени Чилингарова. Он объединил более 2000 представителей органов власти, деловых кругов и различных организаций. Участников от имени главы города поприветствовал вице-губернатор Владимир Княгинин.Юбилейный форум — авторитетная дискуссионная площадка для многостороннего и содержательного диалога между властью, наукой и бизнесом. Он способствует объединению усилий для совместной реализации планов и идей освоения богатейших природных ресурсов Арктики в интересах нашего общества, — пояснил Княгинин.Деловая программа первого дня стартовала с пленарного заседания Арктика 2050 — будущее начинается сегодня. Участники обсудили механизмы развития северных регионов и опорных населенных пунктов, выстраивание системной работы в сфере образования и другие вопросы. Всего в рамках форума планируется проведение около 40 сессий по восьми трекам.