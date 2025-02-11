Спор был между мэрией и бизнесменом.

Суд отклонил иск прокуратуры о признании недействительными договоров мены земель между мэрией Гусь-Хрустального Владимирской области и местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.Прокуратура утверждала, что сделка незаконна, однако выяснилось, что обмен был инициирован запросами жителей трех многоквартирных домов для общих нужд. Мэрия получила землю для спортивной площадки, а предприниматель обменял участок с уже построенным магазином.Судья не нашел нарушений и отказал прокурору, но решение ещё не вступило в силу, что позволяет прокуратуре обжаловать его. Напомним, ранее мы писали, что в