В Вязниках продолжается капитальный ремонт школы №4, где первый подрядчик сорвал сроки реконструкции объекта. Организация получила аванс в размере более 45 млн рублей, а выполнила лишь около 15% запланированных работ.Перед новой подрядной фирмой, контракт с которой был заключён в конце 2025 года, стоит непростая задача. Специалистам необходимо обновить полы и лестницы, окна и двери, отремонтировать стены, перегородки и перекрытия, утеплить фасад, починить крышу, заменить инженерные коммуникации и выполнить ряд других работ. При этом нужно успеть до 15 июля, чтобы новый учебный год воспитанники школы №4 встретили в родных стенах.В общем счёте на капремонт здания потратят свыше 150 млн рублей.Кроме того, с 1 апреля в Вязниковском районе стартует ремонт Никологорской СОШ им. Советского Союза Н.И. Прошенкова, где занимаются порядка 600 детей из близлежащих населённых пунктов. На восстановительные работы направят более 120 млн рублей. В частности, в школе отремонтируют несущие конструкции и крышу, обновят инженерные сети и оборудование, выполнят внутреннюю отделку помещений.«Школы — это не только храм знаний, но и среда, в которой проводят большую часть времени дети, где они развиваются, впитывают в себя атмосферу счастливого детства. И мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы в школах всё было эстетично и удобно. В этом нам помогают национальные проекты, которые входят в Народную программу нашей партии», — отметил на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.