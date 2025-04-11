За 1 квартал 2025 года сотрудники региональной ГАИ составили более 3 500 протоколов на водителей чрезмерно затонированных авто. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.

За 1 квартал 2025 года сотрудники региональной ГАИ составили более 3 500 протоколов на водителей чрезмерно затонированных авто. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области. Тонировать стекла, конечно, можно, но их светопропускаемость должна соответствовать требованиям технического регламента. Некачественная тонировка запросто может сдать причиной ДТП. Поэтому госавтоинспекторы проводят рейды, на которых останавливают автомобили со слишком темными