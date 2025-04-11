Ольгу Клюеву освободили от должности.

Во Владимирской области в Центре закупок Минздрава сменился руководитель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 10 апреля.Ольгу Клюеву освободили от должности.«Ольга Николаевна была принята в качестве руководителя с испытательным сроком, который подошел к концу», — уточнили в минздраве.Власти полагают, что она не выполнила поставленные задачи. Клюеву назначили руководителем в январе 2025 года.С 11-го числа в Центре закупок исполняющей обязанности директора стала Калерия Маслова.