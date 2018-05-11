Следователи российской прокуратуры выяснили, кто добавил
мельдоний в допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого. Имена в
интересах дела не сообщаются, но ясно, что сам спортсмен невиновен.
Следователи российской прокуратуры выяснили, кто добавил
мельдоний в допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого. Имена в
интересах дела не сообщаются, но ясно, что сам спортсмен невиновен.
Крушельницкий невиновен в намеренном употреблении допинга. В
детали подготовленного прокуратурой документа общественность посвящать пока
нельзя. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил только, что
установлены некие лица, причастные к инциденту.
"Нам пришло письмо из прокуратуры о результатах
предварительной проверки, из которого четко понятно, что Александр невиновен.
Он сам не употреблял запрещенное вещество, и халатности нет", – заявил Свищев.
Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова завоевали
на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте. Однако в допинг-пробе
Александра нашли мельдоний. Специалисты в один голос утверждали, что препарат
не мог повлиять на результат выступления спортсмена. Тем не менее, награду у
российской пары отобрали. Сам Крушельницкий утверждал, что никогда не
употреблял запрещенных веществ.
К сожалению, по словам Дмитрия Свищева, провести
расследование по горячим следам не удалось. Теперь же выяснение всех
обстоятельств провокации потребует много времени. Спортивный чиновник
подчеркнул: в тексте документа сказано, что есть некие лица, кто мог быть
причастен в инциденту – другими словами, люди, которые "подбросили"
мельдоний керлингисту, передает
Тем временем Анастасия Брызгалова сменила партнера. Жена Александра Крушельницкого выступит на международных соревнованиях с Алексеем Тимофеевым. Как писали Dni.Ru, турнир Arctic Cup пройдет
в Дудинке
с 24 по 27 мая. В нем примут участие две сильнейшие команды из России, семь иностранных и сборная Красноярского края.