Следователи российской прокуратуры выяснили, кто добавил мельдоний в допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого. Имена в интересах дела не сообщаются, но ясно, что сам спортсмен невиновен.

Следователи российской прокуратуры выяснили, кто добавилмельдоний в допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого. Имена винтересах дела не сообщаются, но ясно, что сам спортсмен невиновен.Крушельницкий невиновен в намеренном употреблении допинга. Вдетали подготовленного прокуратурой документа общественность посвящать поканельзя. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил только, чтоустановлены некие лица, причастные к инциденту."Нам пришло письмо из прокуратуры о результатахпредварительной проверки, из которого четко понятно, что Александр невиновен.Он сам не употреблял запрещенное вещество, и халатности нет", – заявил Свищев.Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова завоевалина Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте. Однако в допинг-пробеАлександра нашли мельдоний. Специалисты в один голос утверждали, что препаратне мог повлиять на результат выступления спортсмена. Тем не менее, награду уроссийской пары отобрали. Сам Крушельницкий утверждал, что никогда неупотреблял запрещенных веществ.К сожалению, по словам Дмитрия Свищева, провестирасследование по горячим следам не удалось. Теперь же выяснение всехобстоятельств провокации потребует много времени. Спортивный чиновникподчеркнул: в тексте документа сказано, что есть некие лица, кто мог бытьпричастен в инциденту – другими словами, люди, которые "подбросили"мельдоний керлингисту, передаетТем временем Анастасия Брызгалова сменила партнера. Жена Александра Крушельницкого выступит на международных соревнованиях с Алексеем Тимофеевым. Как писали Dni.Ru, турнир Arctic Cup пройдетв Дудинкес 24 по 27 мая. В нем примут участие две сильнейшие команды из России, семь иностранных и сборная Красноярского края.