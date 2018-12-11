Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов пострадал от грабителей. Злоумышленники проникли в его дом в Подмосковье.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедовпострадал от грабителей. Злоумышленники проникли в его дом в Подмосковье.По словам Мамедова, преступники смогли пробраться в его особняк,когда там не было никого из членов семьи. Неизвестные проникли на второй этажпо лестнице, которую заранее приготовили. "Какие-то нехорошие люди в районе20:00 проникли на второй этаж по лестнице, которую перетащили через соседниеучастки. Видимо, готовились", – сообщил Ильгар.Во время ограбления персонал тренера находился на первомэтаже. Когда один из них вышел из дома, чтобы встретить Мамедова, то увиделприставленную к окну лестницу. Он сразу сообщил об этом охранникам, и они вызвалиправоохранительные органы. Полицейские быстро прибыли на место происшествия. Однакопреступникам удалось скрыться."Мы думали, что преступники находятся внутри дома. Но когдамой работник выходил из домика для персонала, воры то ли услышали, то линаводчик был. Он дал знать, и тот, кто был в доме, выпрыгнул", – передает слова Ильгара телеканал "".Он добавил, что злоумышленники похитили золотые украшения и женские часы. Онитакже планировали вынести "два iPad и два iPhone", но не успели, потому чтосильно торопились.Мамедов признался, что живет в этом доме уже пять лет и никогдане закрывал входные двери. Теперь он задумается над усилением охраны дома. Он такжесчитает, что необходимо повысить меры безопасности в самом поселке, так какворы пытались проникнуть еще в пять домов.