9 января 2026 года не стало Валерия Борисовича Носкова — уроженца Владимирской области, мастера спорта международного класса СССР по биатлону, победителя этапов Кубка мира, участника чемпионата мира 1990 года. Ему было всего 59 лет. Его история — это не просто череда спортивных побед, а путь человека, который сумел превратить юношеский интерес в дело жизни и оставить след в истории отечественного биатлона.Норвегия. Январь 1990 года. Четыре советских биатлониста на лыжне — Кашкаров, Медведцев, Чепиков и он, Валерий Носков из владимирского села Клязьминский Городок. Они выигрывают эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Это пик карьеры. А спустя десятилетия он — простой слесарь в цеху № 13 завода имени Дегтярева в Коврове. И никто из коллег не знает, что рядом работает человек, чье имя когда-то гремело на мировых трассах.Из сельской школы — на мировой пьедесталВсе началось в 1980 году в селе Клязьминский городок Ковровского района. В местную школу пришел молодой тренер по лыжным гонкам Лев Борисович Андреев — только что вернувшийся из армии, энергичный, увлеченный. Для сельской молодежи это стало настоящим событием: больше заняться было нечем, а тут — целая спортивная секция!Валерий пришел в секцию больше из любопытства, но быстро втянулся. Тренировки проходили утром и вечером — школа работала в две смены. Летом юные спортсмены уезжали в лагерь «Солнечный», где продолжали заниматься, живя в палатках.Поворотным моментом стало увлечение лыжным гонщиком Николаем Зимятовым.«Он стал для меня кумиром! Я мечтал быть хоть немножко на него похожим, появилось желание заниматься, завоевывать медали», — вспоминал Валерий Борисович.До конца жизни он хранил газетные и журнальные вырезки о своем кумире.От лыж к биатлону: новый вызовВ 16 лет Валерий выполнил норматив первого разряда по лыжам, становился чемпионом области по лыжным гонкам и летнему биатлону. В 1983 году он поступил во Владимирский педагогический институт на факультет физического воспитания — и именно там всерьез увлекся биатлоном.«Соревнования проходили под Владимиром, мне предстояло бежать за ЗиД. До этого несколько раз сходил в заводской тир «пристреляться». С первого же старта мне биатлон понравился. Я вообще тяготею к техническим видам спорта», — вспоминал Носков: уже в 1984 году на чемпионате СССР в Ижевске — 4-е место и звание мастера спорта. В 1988-м — серебро чемпионата страны в спринте, уступив только звезде Дмитрию Васильеву.В сборной, где «в спину дышат 70 тысяч ребят»Его взяли в сборную СССР.«Тогда слово тренера было для нас законом, — вспоминал Носков суровые будни. — Мы не знали, что такое допинг. Из таблеток — только «Фестал» и активированный уголь». Спортсменов не лечили, а «разгружали»: если болеел — вместо 35 км бежал 40, но без винтовки.«Нам постоянно напоминали, что в спину дышат 70 тысяч молодых ребят, готовых занять твое место», — вспоминал Носков суровые будни.И он держался. Дебют в Кубке мира в сезоне −1989/90, та самая победа в эстафете в Рупольдинге, 15-е место в общем зачете. На чемпионате мира-1990 в спринте — девятое место. Ещё одна победа в эстафете Кубка мира в Альбервилле в 1990-м. Он был в обойме сильнейших, но...Жизнь после славыВ начале 90-х карьера пошла на спад, а потом и СССР не стало. Валерий ненадолго задержался тренером в ЦСКА (именно он, кстати, привел туда будущую звезду Павла Ростовцева), но в 1994-м вернулся в Ковров.Пришел на ЗиД простым слесарем. О прошлых достижениях никому не рассказывал, считая их делом прошлым. Дома не было никакого «уголка славы». Медалями, которые так звонко звенят, в детстве играла его дочка. С кумиром юности Зимятовым он всё-таки познакомился и даже подружился.Но связь со спортом не прервалась. В последние годы он был главным судьей «Афганской лыжни» — трогательных соревнований в родном селе в память о земляках, погибших в Афганистане.Его уход — тихий и негромкий, как и вся его жизнь после спорта. Прощание с Валерием Борисовичем Носковым состоялось 10 января храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Похоронили чемпиона в родном селе Клязьминский Городок.