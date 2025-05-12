Жалобу написал местный житель.

В Муроме Владимирской области природоохранная прокуратура выявила серьезное нарушение законодательства об охране окружающей среды. Местный житель сообщил о том, что региональный оператор по обращению с отходами, компания «Эко-Транс», устроила свалку на месте предполагаемого строительства мусоросортировочного комплекса.Проверка подтвердила факты складирования твердых коммунальных, строительных и крупногабаритных отходов на участке по адресу Промышленный проезд, 1. Площадь свалки достигла 5,7 тысячи квадратных метров и вышла за пределы земельного участка.Несмотря на представление прокурора, «Эко-Транс» не предпринял меры по устранению нарушений, что вынудило прокуратуру обратиться в суд. Суд удовлетворил требования прокурора и потребовал ликвидировать свалку отходов. Ожидается, что на этот раз нарушения будут исправлены.