История с осквернением воинского мемориала в Костерево обернулась уголовным делом по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Об этом

История с осквернением воинского мемориала в Костерево обернулась уголовным делом по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Об этом сообщили в пресс-службе Следкома области. Речь об инциденте, о котором рассказали «Осторожно, новости». Подростки избили мужчину, который грелся у Вечного огня, а потом заставили его признаться на камеру, что