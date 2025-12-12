По прогнозам синоптиков, погода резко поменяется уже сегодня во второй половине дня. На Владимирскую область надвигается похолодание. 12 и 13 декабря ожидаются осадки в виде налипания мокрого

По прогнозам синоптиков, погода резко поменяется уже сегодня во второй половине дня. На Владимирскую область надвигается похолодание. 12 и 13 декабря ожидаются осадки в виде налипания мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра с порывами до 20 м/с, на дорогах гололедица. По информации Владгидрометцентра, завтра, 13 декабря, отдельные районы области может накрыть метель. Температура