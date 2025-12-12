С 11 по 12 декабря в Суздале проходит Владимирский инвестиционный конгресс, объединивший представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, иностранных делегаций и предпринимателей.

С 11 по 12 декабря в Суздале проходит Владимирский инвестиционный конгресс, объединивший представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, иностранных делегаций и предпринимателей. Участие в мероприятии приняла председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова. Об этом сообщила ЗС региона.На настоящий момент именно интеллектуально-творческий продукт становится одной из важнейших составляющих практически всех отраслей народного хозяйства. Креативная экономика растёт гораздо быстрее сырьевой и является наиболее перспективным путём развития.На открытии Стратегической сессии «Развитие креативных индустрий: приоритеты и новые смыслы» спикер парламента напомнила, что во время работы в Совете Федерации РФ она и другие сенаторы участвовали в разработке федерального закона о креативных индустриях. Данный документ дал возможность субъектам нашей страны формировать свою правовую базу по этой теме с учётом местных особенностей.«В нашем регионе уже действует закон о поддержке креативных индустрий. Среди приоритетных задач — поиск новых способов и форматов продвижения народных промыслов и создания на их основе модных современных трендов», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного Собрания Владимирской области.Отмечается, что модератором Стратегической сессии «Развитие креативных индустрий: приоритеты и новые смыслы» стала продюсер, культурный технолог, автор проекта «Новый русский // Культурный код» Александра Фёдорова. Председатель регионального парламента Ольга Хохлова поблагодарила ведущую за работу и подчеркнула, что такая информационная площадка помогает шире увидеть культуру России и находить в ней опору и вдохновение.