Он бил его кулаками, а потом пытался бросить в него микроволновку.

В Александрове Владимирской области вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Его признали виновным в том, что 25 ноября 2024 года он, будучи пьяным, разбил кирпичом автомобиль «Вольво», посчитав, что у машины слишком часто срабатывает сигнализация. Ущерб составил более 116 тысяч рублей. ПодробностиПозже, 20 апреля 2025 года, он избил сына своей соседки, который отказался ехать к матери. Сначала он бил кулаками, потом пытался бросить в него микроволновку, а затем использовал электрический провод, нанеся множество ударов по всему телу. От полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в больнице.Сам подсудимый свою вину отрицал, утверждая, что не избивал жертву, но суд счел доказательства его вины неопровержимыми. Ему назначено 7 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить матери погибшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.