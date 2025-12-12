В Коврове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню добровольца, на котором чествовали неравнодушных горожан, всегда готовых протянуть руку помощи.

В Коврове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню добровольца, на котором чествовали неравнодушных горожан, готовых всегда протянуть руку помощи своим землякам. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, в городе воинской славы сложились крепкие волонтёрские традиции, у истоков которых стоял он вместе с молодыми активистами «Единой России». В День добровольца многие горожане получили от Игоря Игошина Благодарственные письма.Волонтёры постоянно меняют направления своей деятельности. Так, во время вспышки коронавируса они заботились о пенсионерах и одиноких гражданах, поддерживали многодетные семьи. А сегодня добровольцы всеми силами помогают участникам СВО и их родным.«Наша команда с начала операции изготовила сотни метров маскировочных сетей, тысячи окопных свечей, отправила за ленточку тонны гуманитарного груза. Я горжусь своими неравнодушными соратниками не только из города воинской славы, но и всего моего избирательного округа», — подчеркнул Игорь Игошин.