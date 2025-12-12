Средства станут дополнением к почти 19 млн рублей, которые собрали сами жители.

Владимирская область продолжит поддержку местных инициатив по благоустройству — по губернаторской программе «30 на 70» муниципалитеты получат почти 44,2 млн рублей. Средства станут дополнением к почти 19 млн рублей, которые собрали сами жители.Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Дотации поступят в местные бюджеты в начале 2026 года — после полного распределения бюджетных ассигнований на 2025 год.Главное условие программы: именно жители определяют, на что пойдут деньги. В итоге средства распределены между 16 муниципальными образованиями — и у каждого свои планы.Гусь‑Хрустальный получит 3,84 млн рублей на ремонт и оснащение школ и детсадов, благоустройство тротуаров и газонов, установка автопавильона, спил деревьев, монтаж дорожных знаков и искусственных неровностей. Коврову выделят 1,78 млн на обновление остановочных павильонов. Муром получит 1,88 млн на обустройство набережной, монтаж мостика, установка биотуалета, благоустройство колодцев, мощение дорог в Новых Котлицах.Программа «30 на 70» работает по простому принципу: каждый вложенный жителями рубль подкрепляется областными средствами в соотношении 30 % к 70 %. Это позволяет муниципалитетам реализовывать важные для местных сообществ проекты, опираясь на собственные приоритеты и нужды.