О происшествии сообщили в прокуратуре города.

Во Владимире началась проверка по факту массовой гибели рыбы в городском пруду. ЧП произошло в водоеме в районе улицы Добросельская. О происшествии в прокуратуре города.К проверке подключились специалисты регионального отдела Рыбнадзора и министерства экологии и природопользования.Эксперты осмотрели пруд и береговую линию, чтобы выяснить причины загрязнения. Также они отобрали пробы воды для детальных исследований.В соцсетях и СМИ появились сообщения не только о мертвой рыбе, но и о резком запахе канализационных стоков возле пруда.Расследование выявило источник проблемы: во время ремонта железобетонного канализационного коллектора на улице Егорова (у дома № 10) на отдельных участках системы водоотведения поднялся уровень воды в колодцах и подпорах. В результате часть стоков попала в ливневую канализацию, а оттуда — в пруд.Вечером накануне аварийную ситуацию устранили — дальнейшее попадание стоков в водоем прекращено.Сейчас МУП «Владимирводоканал» работает над ликвидацией последствий: разрабатывает план откачки воды; готовит мероприятия по частичной уборке ила; планирует запустить в пруд молодь рыб для восстановления экосистемы.Прокуратура оценит все обстоятельства инцидента. По итогам проверки решат, какие меры принять — в том числе уголовно‑правового характера.