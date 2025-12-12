О происшествии сообщили в прокуратуре города.
Во Владимире началась проверка по факту массовой гибели рыбы в городском пруду. ЧП произошло в водоеме в районе улицы Добросельская. О происшествии в прокуратуре города.
К проверке подключились специалисты регионального отдела Рыбнадзора и министерства экологии и природопользования.
Эксперты осмотрели пруд и береговую линию, чтобы выяснить причины загрязнения. Также они отобрали пробы воды для детальных исследований.
В соцсетях и СМИ появились сообщения не только о мертвой рыбе, но и о резком запахе канализационных стоков возле пруда.
Расследование выявило источник проблемы: во время ремонта железобетонного канализационного коллектора на улице Егорова (у дома № 10) на отдельных участках системы водоотведения поднялся уровень воды в колодцах и подпорах. В результате часть стоков попала в ливневую канализацию, а оттуда — в пруд.
Вечером накануне аварийную ситуацию устранили — дальнейшее попадание стоков в водоем прекращено.
Сейчас МУП «Владимирводоканал» работает над ликвидацией последствий: разрабатывает план откачки воды; готовит мероприятия по частичной уборке ила; планирует запустить в пруд молодь рыб для восстановления экосистемы.
Прокуратура оценит все обстоятельства инцидента. По итогам проверки решат, какие меры принять — в том числе уголовно‑правового характера.