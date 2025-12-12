Транспорт российского производства закупили по федеральной программе.

Во Владимире торжественно вручили ключи от 22 новых школьных автобусов директорам 20 образовательных организаций региона. Транспорт российского производства закупили по федеральной программе — средства выделило Министерство промышленности и торговли РФ.В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов; заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов.Владимир Куимов отметил, что вручение автобусов перед Новым годом уже стало доброй традицией. Он также подчеркнул: благодаря совместной работе правительства, министерства образования и депутатов Законодательного Собрания регион достиг стопроцентной обеспеченности школьным автопарком.Роман Кавинов напомнил о социальной значимости школьного транспорта: на автобусах дети добираются до уроков, ездят на соревнования и культурные мероприятия. Он поблагодарил руководителей школ за внимание к безопасности перевозок.Все автобусы соответствуют техническому регламенту. В них есть ремни безопасности; система спутниковой навигации ГЛОНАСС; тахографы — устройства, которые непрерывно фиксируют пройденный путь, скорость движения, а также время работы и отдыха водителей.3 единицы транспорта отправились в Гусь-Хрустальный район, по 2 – во Владимир, Александровский и Ковровский районы, по 1 – в города Гусь-Хрустальный и Коврова, в Вязниковский, Камешковский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Юрьев-Польский районы.В 2025/2026 учебном году организована бесплатная доставка свыше 11,5 тыс. учеников до 193 общеобразовательных организаций и обратно. Регулярное обновление автопарка — важный шаг в модернизации региональной системы образования, ведь автобусы интенсивно эксплуатируются.