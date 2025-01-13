Юбилейный конкурс «Владимирская книга года-2024» близится к концу. 25 января на Торжественной Церемонии награждения объявят победителей и лауреатов. Конкурс проводится в 10-ый раз, рассказали в

Юбилейный конкурс «Владимирская книга года-2024» близится к концу. 25 января на Торжественной Церемонии награждения объявят победителей и лауреатов. Конкурс проводится в 10-ый раз, рассказали в пресс-службе Научной областной библиотеки. Жюри оценят 136 изданий, некоторые из которых попадут в шорт-лист (его опубликуют на сайте библиотеки 20 января). Номинаций семь: «Владимирский край. История», «Литература по истории религии