Согласно опросу SuperJob, главными приоритетами жителей Владимира на 2026 год стали занятия спортом и внимание к близким. Эти цели назвали по 31% респондентов в ходе опроса, проведённого в конце

Согласно опросу SuperJob, главными приоритетами жителей Владимира на 2026 год стали занятия спортом и внимание к близким. Эти цели назвали по 31% респондентов в ходе опроса, проведённого в конце декабря 2025 года. Третье место в списке новогодних намерений занимает желание наладить личную жизнь (28%). Каждый четвёртый житель Владимира планирует посвятить больше времени хобби (26%) и