Об этом сообщили в мэрии.

Со зданий на улицах Владимира демонтируют незаконную рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Список нелегально размещенных вывесок опубликовали на сайте администрации. Среди нарушителей — крупные сетевые магазины и местные локальные точки. Они незаконно размещают баннеры, вывески, отдельные буквы и консоли.В перечне указаны 33 адреса — на Дуброве, Песочной, проспектах Строителей и Ленина, улица Девическая в центре, Ноябрьская в Юрьевце, Комиссарова в Добром и другие.