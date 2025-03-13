На момент атаки контрактники, включая офицера с позывным «Карат», ехали на квадроцикле.

В администрации Киржачского района сообщили о подвиге военнослужащего из Владимирской области, который удалось увернуться от атаки дрона ВСУ. Видео с инцидентом, произошедшим летом 2024 года, стало популярным в социальных сетях.На момент атаки контрактники, включая офицера с позывным «Карат», ехали на квадроцикле для выполнения разведывательной миссии и уничтожения опорных пунктов противника. Боец рассказал, что как командир подразделения, считает своим долгом защищать Родину и своих близких. Его тренер по боксу, Олег Лобосов, также похвалил Карата за трудолюбие и смелость.Напомним, ранее мы писали, что