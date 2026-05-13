Это произошло сегодня, 13 мая, с период с 7.00 до 9.00, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных

Это произошло сегодня, 13 мая, с период с 7.00 до 9.00, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря. Сколько вражеских дронов сбили над территорией Владимирской области, не сообщается.