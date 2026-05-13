Ольга Савко поделилась фотографиями ежа.
Важно помнить: еж — не игрушка, а дикий обитатель леса.
Правило «четырех НЕ»:
- НЕ подходите близко — наблюдайте издалека.
- НЕ трогайте руками — риск инфекции реален.
- НЕ кормите, особенно молоком — оно вредно для ежей.
- НЕ забирайте домой.
Если ежик в беде (вялый или раненый):
Наденьте плотные перчатки и аккуратно поместите животное в коробку с сеном или пелёнкой, затем сразу звоните специалистам по диким животным. Не кормите и не поите до консультации с ветеринаром.