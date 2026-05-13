Ольга Савко поделилась фотографиями ежа.

Важно помнить: еж — не игрушка, а дикий обитатель леса.Правило «четырех НЕ»:- НЕ подходите близко — наблюдайте издалека.- НЕ трогайте руками — риск инфекции реален.- НЕ кормите, особенно молоком — оно вредно для ежей.- НЕ забирайте домой.Если ежик в беде (вялый или раненый):Наденьте плотные перчатки и аккуратно поместите животное в коробку с сеном или пелёнкой, затем сразу звоните специалистам по диким животным. Не кормите и не поите до консультации с ветеринаром.