Гимнастки Владимирской области показали высокие результаты на Всероссийских соревнованиях.

Во Владимирской области при поддержке госпрограммы «Спорт России» прошел всероссийский турнир по художественной гимнастике, посвященный призам серебряной призерки Олимпийских игр в Токио Ангелины Шкатовой.В соревнованиях приняли участие свыше 500 гимнасток из более чем 30 регионов страны.По итогам турнира спортсменки Владимирской области вернулись с золотой и серебряной медалями.В личном многоборье по программе кандидата в мастера спорта победу одержала воспитанница владимирской СШОР №5 Алина Галочкина.В командных соревнованиях по программе КМС сборная Владимирской области завоевала серебро, показав высокий уровень подготовки.