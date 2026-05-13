МЧС России ночью 13 мая предупредило о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов в регионе.В сводках Минобороны пока нет сообщений о ситуации во Владимирской области, официальных комментариев от облправительства и мэрии пока не поступало.Угроза остается: жителям рекомендуют избегать открытых пространств и при чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.Ранее мы сообщали, что утром 7 мая дроны атаковали один из районов Владимира — обошлось без пострадавших и разрушений. Вечером того же дня над регионом также были сбиты несколько беспилотников.